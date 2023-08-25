بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء «تشاندريان-3» التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر، مشيدا سموه بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء، والذي يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها جمهورية الهند، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.