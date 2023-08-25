عاطف رمضان



قام فريق الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديث أسعارها في وزارة التجارة والصناعة أمس بحملة تفتيشية على لوازم القرطاسية المكتبية بمنطقة العاصمة.



وقام المفتشون برصد الأسعار وأخذ تعهدات على مكتبات بيع القرطاسية بالالتزام بالأسعار قبل وبعد الموسم الدراسي، وفي حال كانت هناك زيادة في الأسعار سيتم التنسيق مع إدارة الرقابة التجارية وعمل محضر ضبط مخالفة وتحويل شركات القرطاسية المخالفة إلى النيابة التجارية.



ونصح مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديث أسعارها المستهلكين، بأنه في حال وجود شكاوى يمكن تقديمها عن طريق تطبيق سهل أو عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو الخط المباشر(135)، مؤكدا أن الوزارة لا تطلب رسوما مالية في حال تقديم الشكاوى.