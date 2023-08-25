أعلنت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي عن إشهار إسلام 26 ألف مهتد ومهتدية من 125 دولة، مؤكدة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل الله جل وعلا ثم مشروع الحوار المباشر والذي انطلق منذ 5 سنوات.



وقالت العلي إن المهتدين يتحدثون خمس لغات وهي: الإنجليزية والفلبينية والسواحيلية والإسبانية والفرنسية، كما توزعت دول المهتدين لتشمل قارات العالم الست، فمنهم مهتدون من فنزويلا والإكوادور، وآخرون من كندا والفلبين، كما أن هناك مهتدين من باباو غينيا الجديدة ومهتدين من أوغندا وكينيا والنيجر، مشيرة إلى أن مهمة الدعوة والتعليم لا تنتهي بإشهار إسلام المهتدين للإسلام، بل تبدأ مع دخول المسلم الجديد الإسلام، لأن المهتدي ينتقل مباشرة إلى مشروع التعليم باللجنة، حيث ينتظم المهتدي مع المنهج المعد خصيصا للمسلمين الجدد كل حسب لغته وموطنه، وتتم متابعة المهتدي بصورة دورية سواء من المعلم الذي يتواصل معه بشكل يومي، أو من خلال مشرفي المشروع وإدارة اللجنة، وذلك لتحصيل الاستفادة القصوى للمتعلمين والمهتدين الجدد.