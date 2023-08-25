كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء، حيث نفذت حملة لمداهمة الأسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين ورفع السيارات المهملة في جميع مناطق المحافظة خلال الأسبوع الماضي‪.



وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة، أن الحملة التي نفذها المفتشون على الأسواق العشوائية تؤكد تواصل الحملات الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولا للإبعاد الإداري من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى ضبط 14 بائعا متجولا ومخالفتهم وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.



وأضاف الجبعة أنه تم رفع ‪173‬ سيارة مهملة وفود ترك ودراجات هوائية وإرسالها الى موقع الحجز بالإضافة إلى تحرير 70 مخالفة نظافة وإشغالات طرق وبائع متجول، مشددا على مفتشي الإدارة بضرورة تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة سواء عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من المواطنين والمقيمين.