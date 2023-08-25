من الأدوات الرئيسية التي تساعد المجتمع على الاعتماد على نفسه في توفير حاجاته الأساسية

مجالات الوقف دعوية وتعليمية واجتماعية وصحية وعسكرية وإعلامية وإغاثية وعلمية واقتصادية



أكد الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح ان الوقف انواع، قد يكون أهليا او خيريا او مشتركا بينهما، وتحدث عن مجالات الوقف في الحوار التالي:



كيف ترون دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة؟



٭ هناك حزمة من اسهامات الوقف في تحقيق التنمية المستدامة التي تستفيد منها الاجيال الحالية واللاحقة، بل والسابقة التي انشأت اوقافا استمرت بعد وفاتهم، أولا: تكوين رأس المال المجتمعي وتنميته، حيث تميز الوقف بأنه لم يقتصر فقط على تكوين رأس المال المادي من عقارات ومنقولات ونقود وخلافه، بل اسهم في تنمية رأس المال البشري وبناء الإنسان فكريا ومعرفيا وصحيا ووجدانيا من خلال الاوقاف التعليمية والصحية وغيرهما من الأوقاف التي تؤسس لإنسان قادر على العمل بوعي وجد واجتهاد، ما اسهم في رفع الكفاية الانتاجية للعاملين، اما عن رأس المال العادي فقد كانت جل الاوقاف على اراض وعقارات، فضلا عن السفن والمنقولات، وظل الوقف يدفع بها في عملية التنمية مع الحفاظ على ملكية اصولها لأصحابها، وكان ريع هذه الاوقاف لا يذهب للفقراء والمحتاجين وحدهم، بل كان يسهم كذلك في توسيع رقعة رأس المال، حتى ان بعض الدول العربية كانت نصف اراضيها محلا للوقف، وكذلك الاسهام في تشييد البنية الاساسية للدولة وتدعيمها كبناء المستشفيات والمساجد والجامعات والاسواق والسكك الحديدية وتمهيد الطرق للمسافرين وغيرها من المرافق والمؤسسات لا يستغني عنها اي مجتمع.



التنمية



وايضا دور الوقف في الاسهام في العملية التنموية وتفعيل دور المجتمع بالمفهوم المعاصر في تحقيق التنمية المستقلة النابعة لا التابعة، وهذا ما جعل المجتمع قويا وحيويا مقبلا على الإسهام في تنمية بلاده اقبالا طوعيا لا جبر فيه، كما جعله ينفق امواله في وطنه ولا يهاجر بها خوفا من الاضطهاد او المصادرة، كما يسهم الوقف في الاسهام الطوعي في الموازنة العامة، حيث كان الوقف وسيلة اقتصادية طوعية مهمة تصب في النهاية في الموازنة العامة للدولة دون جهد يذكر من جانبها على عكس الضرائب، على سبيل المثال، والتي تفرض قصرا على المستثمرين والتجار، مما يؤدي احيانا الى تهربهم من سدادها او الهجرة من البلاد اذا ما زادت عن الحد المعقول، وكذلك يساعد الوقف في توظيف العمالة وخفض نسبة البطالة من خلال قيام الوقف في تشييد المرافق وتشغيلها وصيانتها ورعايتها وتوظيف العمالة، بالاضافة الى تنشيط الحركة الاقتصادية عبر البيع والشراء والايجارات، هذا الى جانب ان الوقف يسهم ايضا في حل مشكلة اكتـــناز الــناس لأموالهم خشية تبديدها ويدفعهم بإرادتهم الحرة الى استثمارها فيما يحقق التنمية المجتمعية الشاملة لاسيما التنمية الاقتصادية.



الاقتصاد والتنمية



كيف يحقق الوقف توازنا اقتصاديا بين الناس؟



٭ تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة في توزيع الثروات، حيث يحقق الوقف توازنا اقتصاديا بين الناس ليس في الجيل الواحد فقط بل في الاجيال اللاحقة على إنشائه، ويمنع الوقف احتكار طائفة او طبقة او جيل معين للموارد الاقتصادية والثروات، ومرد ذلك الى ان الاصول الاقتصادية تظل قائمة ومدرة للاموال على مدى الاجيال، يمتلك اصحابها اصولها ويوزع ريعها على الفقراء والمحتاجين والمستفيدين، كما يمنع احتكار افراد قليلين للثروات ويسهم في توزيع الثروات ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من الناس، وليس كما هو قائم حاليا في دول العالم المختلفة من تركز معظم الثروات في يد بعض الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وفي بعض الدول، وفي داخل هذه الدول تتركز الثروات في يد عدد قليل من الافراد، بينما يستطيع نظام الوقف ان ينشئ بجزء من هذه الاموال مرافق ومؤسسات يبقى نفعها للجميع وان ظلت ملكيتها لأصحابها، اذ الأهم هو ريع المال ومنفعته بغض النظر عن بقاء ملكية اصله في يد اصحابه.



كما ساهم الوقف في تحويل العمل التنموي الفردي الى عمل مؤسسي مما اسهم بدوره في استمرارية العمل الخيري ودوامه، وايضا عمل على توسيع مجالات اسهام العمل الخيري في التنمية المستدامة، مما اسهم في فتح قنوات لا حدود لها لإنفاق المال بالضوابط الشرعية، ما اسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وقلل من الحاجة الى الاقتراض الخارجي اذا ما احسنت الاستفادة منه،



بالإضافة إلى الإسهام في تشييد المدن الجديدة وتطويرها، فقد أضفى الوقف على المدن الإسلامية طابعا خاصا يميزه عن غيره،



كما يحقق الوقف مكافحة الفقر وسد احتياجات المعوزين والشرائح الضعيفة، لكون الوقف صدقة جارية تخصص للفقراء والمحتاجين، لاسيما المرضى وطلبة العلم، فضلا عن مساهمته في سد عوز النساء واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة.



وما مجالات الوقف؟



٭ هناك مجالات كثيرة ومتنوعة منها المجالات الدعوية كإنشاء المساجد ورعايتها وكفالة الدعاة والوعاظ، والمجالات التعليمية كإنشاء المدارس الإسلامية، والمكتبات العامة وصرف رواتب المدرسين ورعاية الطلاب وكفالتهم، والمجالات الاجتماعية كرعاية الفقراء والأرامل واليتامى والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مؤسسات التكافل الاجتماعي ودعمها، والمجالات الصحية كإنشاء المستشفيات والصيدليات ورعاية المرضى وشراء الأجهزة الطبية، والمجالات العسكرية او ما يطلق عليه الوقف على الجهاد في سبيل الله، وأيضا المجالات الإعلامية الإسلامية مثل إنشاء القنوات التلفازية او دعم البرامج الإعلامية والإلكترونية والتي يمكن صرف ريع الأوقاف عليها في خدمة الإسلام والمسلمين، والمجالات الاغاثية التي تغيث المحتاجين في حالات الكوارث الطبيعية وما يحتاجونه، وأيضا المجالات العلمية كالوقف العلمي على البحوث العلمية ورعاية العلماء، والمجالات الاقتصادية كإنشاء المصانع التي تسهم في تقدم الدول الإسلامية وانشاء المزارع واستصلاح الأراضي البور وحفر الآبار وغيرها من المجالات الأخرى.



ما مشروعية الوقف؟



٭ دلت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية على مشروعية الوقف واستحبابه. قال تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».