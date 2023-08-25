استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس وفد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة عدنان خليفة الراشد.



وضم الوفد كلا من أمين سر الجمعية جاسم كمال، وأمين الصندوق دهيران أبا الخيل، وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن العليان.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الولايات في جمهورية الهند جاغديب دانكار وإلى رئيس مجلس الشعب أوم بيرلا، أعرب فيهما عن خالص تهانيه بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء «تشاندريان-3» التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر.