محمد الجلاهمة



في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية ان رجال مباحث ميدان حولي تمكنوا من ضبط آسيويين أجريا عمليات جراحية في أصابع اليد حتى لا يتم كشف هويتهما الأساسية ومن ثم دخولهما البلاد بطريقة غير مشروعة نظرا لسابقة إبعاد عليها، مشيرة إلى ان كشف عملية التزوير جاء خلال إجراء الوافدين للبصمة البيومترية.



من جهته، قال مصدر امني لـ «الأنباء»، إن التحقيقات مع الوافدين أظهرت أنهما أجريا العملية الجراحية داخل بلدهما، حيث غيرا البصمات ليتمكنا من الدخول بسمات جديدة، كما اعترفا بتزوير جوازي السفر الخاصين بهما. وأضاف المصدر: خلال إجراء الوافدين البصمة تبين وجود بصمات سابقة لهما، وبالتحقيق معهما أقرا بإجراء العملية ومحاولة تغيير بصمات اليد.