عبدالله قنيص



تعرضت وافدة مصرية لتصفير حسابها البنكي وذلك باتصال امني مزيف، حيث أبلغها الطرف الآخر، وكان يتحدث من خط نقال محلي، بضرورة ان تتجاوب معه بشكل سريع نظرا لأن هناك من يحاول سرقة رصيدها البنكي، وان تجاوبها السريع سيحول دون ذلك، لتفاجأ لاحقا بأنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال وسرقة كامل رصيدها المتوافر.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر شرطة الفنطاس، قال مصدر امني ان وافدة مصرية (53 عاما) قالت انها تلقت اتصالا هاتفيا من رقم محلي نحو الرابعة من عصر الاثنين الماضي، وكان على الطرف الآخر شخص يتحدث اللهجة الكويتية، وأبلغها بأنه ضابط في وزارة الداخلية وان هناك شخصا يقوم بعمليات سحب من حسابها البنكي.



واضافت: ابلغني المتصل بضرورة اعطائه رقم البطاقة البنكية كي يؤمن الحساب ولا يسرق منه، فأعطيته، وأبلغها بأن هناك OTP سيصلها وعليها ان تزوده به بصورة عاجلة أيضا، وبعد ان فعلت ذلك فوجئت برسالة بنكية تضمنت ان مبلغ 525 دينارا قد سحب من رصيدها وهو كامل الرصيد المتوافر في الحساب، وعليه سجلت قضية وأحيلت إلى نيابة الشؤون التجارية.