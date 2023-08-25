ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن زوارق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري، بالتعاون مع إدارة خفر السواحل والطيران العمودي بوزارة الداخلية وسلاح البحرية بالجيش الكويتي، تواصل عملية البحث والمسح البحري عن شخص مفقود كان يمارس هواية الغوص في بحر عريفجان.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا امس الأول يفيد عن وجود شخصين على طراد يمارسان هواية الغوص وتعرضا للغرق، وعلى الفور توجهت زوارق الإطفاء، حيث تم العثور على أحد الأشخاص وهو بحالة سليمة.



ودعت قوة الإطفاء جميع مرتادي البحر بالمنطقة المحيطة التبليغ عن أي معلومات تساعد في العثور على المفقود.