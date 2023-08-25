د.هبة الخشنام: الجراحة آمنة ونسبة نجاحها نحو 95% وفرصة للمتعافيات من السرطان

أعلن مستشفى «جابر الأحمد»، التابع لوزارة الصحة، عن استخدام تقنية زراعة الأنسجة الحرة بأسلوب جديد للمرة الأولى في الكويت من خلال دمج عمليتي شد البطن وترميم الثدي من دون الحاجة إلى استخدام حشوات السيليكون.



وقالت اختصاصي التجميل والترميم في المستشفى د.هبة الخشنام، في تصريح صحافي، إن العملية يمكن أن تستخدم للتجميل والترميم لما بعد سرطان الثدي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الجراحي يمكن للمرأة من خلاله استعادة شكل الثدي.



وأضافت الخشنام أن هذا النوع من العمليات آمن ونسب نجاحه تصل لنحو 95%، كما يمكن تطبيق التقنية الجراحية ذاتها للحالات التي تعاني من الترهل بسبب السمنة عبر الجراحة الميكروسكوبية ويمكن أن تحقق نتائج مرضية مستعيدة الشكل الطبيعي إلى حد كبير.



وأكدت أن هذه العملية تتم وفق أحدث التوجهات العالمية وهي معتمدة في بعض الدول مثل فرنسا وهي إجراء قائم على استخدام الأنسجة الذاتية بدلا من السيليكون.



من جهته، قال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى د.سليمان المزيدي، في تصريح مماثل، إن المستشفى يسعى إلى توفير أحدث التقنيات المستخدمة عالميا ويضم أكبر قسم للجراحة بتخصصاتها المتنوعـــة بالكويت.



وبين المزيدي أن المستشفى يعزز الخبرات الوطنية عن طريق تبادل الخبرات مع المراكز الصحية العالمية المتخصصة، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم هذا التوجه، كما أنها تسعى دوما إلى تزويد المستشفى بكل ما هو جديد في عالم الطب الحديث خدمة للمواطن.