أسامة أبو السعود



شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمدينة الرياض في مقر الأمانة العامة في 22 و23 الجاري.



بدوره، أوضح رئيس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن الوفد قدم ورقة عمل تختص بحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية بالتنسيق مع مملكة البحرين، بالإضافة إلى مقترح ومبادرة الكويت بعنوان «المقرأة الإلكترونية الخليجية لحفظ القرآن الكريم وتعليم تلاوته»، وكذلك مقترح المشروع الاسترشادي لتنمية الموارد البشرية «إمام المسجد.. عرض التجارب وتبادل الخبرات»، بالإضافة إلى ورقة العمل بشأن تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء.



وأكد المطيري أهمية مشاركة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه الاجتماعات الخليجية التي تعزز العمل المشترك وتوحد الجهود لخدمة العمل الإسلامي والارتقاء بالمجتمعات الخليجية.



وبين أن توجيهات وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري واضحة في دعم ريادة الكويت والنهوض بالعمل الاسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسم الكويت في شتى المحافل وتعزز التعاون الخليجي المشترك، مثمنا جهود الوفود الخليجية التي ساهمت بإثراء الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.



وضم وفد الكويت محمد الطيار مدير مكتب التنسيق والدعم الفني، وعيد الشمري مدير مكتب وكيل الوزارة، وأمل الدلال نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف في الأمانة العامة للأوقاف، وعبدالسلام الفيلكاوي موجه أول إمامة وخطابة.