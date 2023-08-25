بيروت - أحمد عز الدين



قال النائب جورج عدوان ما قيمة كل القوانين اذا لم تردّ حقوق الناس ولم يدخل اي مسؤول من المنظومة الى السجن؟.



وأضاف في مؤتمر صحافي لكتلة «القوات اللبنانية» رغم كل الحديث والقوانين لم يدخل مسؤول الى السجن ولم تردّ اموال اللبنانيين التي سرقت والتي هربت. نحن في «الجمهورية القوية»سنبقى نلاحق المسؤولين حتى اعادة الأموال.



وتابع طالبنا منذ سنوات بلجنة تحقيق برلمانية بحق مصرف لبنان فتم رشقنا بالتهم بأننا نعمل لضرب الاستقرار ولو حصل ذلك وتحرك القضاء لما وصلنا الى ما وصلنا اليه.



وقال كان هناك دائما سعي من مصرف لبنان ووزارة المال لعدم اقرار التحقيق الجنائي بحجة السرية المصرفية. وأشار الى عقود لتغطية سياسات مصرف لبنان. وطالب بأن يضع القضاء وهيئة مكافحة الفساد اليد على الملف.



وأشار عدوان الى ان حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري ابدى استعداده للإجابة على كل النقاط التي وردت في تقرير «الفاريز ان مارشال» والتي لم يتم الإجابة عليها وأنه سيلبي اي طلب من القضاء.



من جهته، عضو الكتلة غسان حاصباني قال ان التحقيق كشف عن سياسات خاطئة كالهندسات المالية وحتى التزوير لتامين حاجة الدولة من الاموال وانه تم تواطؤ بين وزارة المال ومصرف لبنان كلفت الخزينة على مدى 10 سنوات 40 مليار دولار منها 24 مليارا للطاقة و8 مليارات القطاع العام، و7 مليارات للدعم واكثر من 5 مليارات «يورو بوند» في ظل عدم وضوح لسياسات المصرف المالية وبغطاء من الحكومات التي كانت تغطي عجزها بغير وجه حق مقابل السكوت عن سياسات المصرف.