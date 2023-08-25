عبدالعزيز جاسم



تمكن اتحاد الكرة من إبرام صفقة مميزة من ناحية العائد المادي للاتحاد والأندية، بعدما تعاقد مع منصة «شاشا» لنقل مباريات دوري زين الممتاز بمبلغ مالي 1.082.400 دينار بما يعادل 8200 دينار للمباراة الواحدة.



وحسب الاتفاق الذي أعلن عنه مساء أمس الأول، فسوف يتحصل كل فريق مشارك بدوري «زين» الممتاز على 50 ألف دينار، فيما تتحصل فرق دوري الدرجة الأولى على 10 آلاف دينار، كما ستحصل فرق مجموعة البطولة ممن سيلعبون على الـ 6 الأولى على 10 آلاف دينار إضافية لكل فريق، فيما سيتحصل الفريقان اللذان يضمنان البقاء، أي صاحبا المركزين السابع والثامن، على 5 آلاف دينار لكل فريق.



هذا، وأعلن اتحاد الكرة عن جوائز دوري زين الممتاز، حيث سيحصل بطل الدوري على 100 ألف دينار، والوصيف على 60 ألفا، وصاحب المركز الثالث على 40 ألفا، أما دوري الدرجة الأولى فسينال البطل مبلغ 30 ألف دينار والثاني 20 ألفا.