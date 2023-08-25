ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الأولى لدوري زين الممتاز، حيث يلتقي القادسية مع الوافد الجديد خيطان، فيما ستكون المواجهة شديدة في المباراة الثانية بين العربي والسالمية في أول ظهور للفرق المتنافسة بمساندة جماهيرية وخصوصا «الأصفر» و«الأخضر».



ويبدأ القادسية مشواره الأول بعدما غاب طويلا عن تحقيق لقب الدوري بقيادة مدربه الوطني «الجنرال» محمد إبراهيم بعدما استعد في معسكر خارجي في مدينة الإسكندرية خاض فيه عددا من المباريات التجريبية اطمأن بها على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية، وقد دعم الفريق صفوفه بـ 4 لاعبين محترفين، وهم: محمد صولة ويوسف بن سودة في الوسط والهجوم والمدافع الأرجنتيني فيتور ولاعب الوسط النيجيري دانييل جيبولا إضافة إلى المالي إبراهيم تانديا الذي تم تجديد عقده، كما ضم إلى صفوفه الدولي مبارك الفنيني وعبدالرحمن الديحاني، أما خيطان فيقوده المدرب الوطني إبراهيم عبيد، وقد قاتل الفريق حتى تمكن من التأهل لدوري الأضواء، ولا شك أن مهمته صعبة لكن عنصر المفاجأة وارد في المباريات الافتتاحية لكل فريق.



وفي مواجهة العربي والسالمية، فكل منهما قادر على تحقيق الفوز، فالأخضر بمساندة جماهيرية يدخل أول اختبار على ملعبه بعدما رحل عنه أبرز لاعبيه في الموسم الماضي وهما الهادي السنوسي ومحمد صولة ويقوده المدرب الألماني الجديد توماس برداريتش بوجود عناصر محترفة جديدة وهم الجزائري سفيان بوشار والنيجيري إيوالا والسنغالي مامادو نيام والمغربي حمزة خايا، وبذلك سيدخل الفريق المنافسة كعادته بحلة جديدة، أما السالمية فهو الآخر استعد خارجيا بقيادة مدربه د.محمد المشعان وبوجود 5 محترفين أبرزهم المدافع البرازيلي أليكس ليما الذي سجل أهدافا حاسمة لفريقه إلى جانب عناصره المحلية والتي يغيب عنها مبارك الفنيني المنتقل إلى القادسية.



الفحيحيل والشباب غداً



هذا، وتختتم الجولة الأولى لدوري «زين» الممتاز، غدا السبت بلقاء الجارين الفحيحيل والشباب على ملعب نادي التضامن في مواجهة متكافئة بين الطرفين.