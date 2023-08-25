مبارك الخالدي



عبر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب حيدر صابر عن ثقته في جاهزية فريقه لخوض منافسات بطولة دوري «زين» الممتاز والتي ستنطلق من لقاء الغد أمام الفحيحيل.



وقال صابر لـ «الأنباء»: «أعتقد اننا عملنا بشكل جيد ومناسب للاستعداد لخوض منافسات الموسم أسوة بالفرق الأخرى، حيث كانت تحضيراتنا على مرحلتين من البداية محليا ثم معسكر خارجي انطلق 31 يونيو لمدة أسبوعين في مصر»، مضيفا: «عمل الجهاز الفني الجديد بقيادة المونتينغري سلافلجوب بوبانجا ومساعديه خلال هذه الفترة على التعرف على اللاعبين وتقدير إمكانياتهم، كما استفدنا من المباريات الودية الـ 3 التي لعبناها في القاهرة وكذلك المباراة الأخيرة أمام القادسية وكان الهدف منها جميعا تحقيق الانسجام بين اللاعبين وصولا إلى التوليفة المناسبة».



وأشار صابر إلى أن الشباب دعم صفوفه بالتعاقد مع 5 لاعبين محترفين كان آخرهم الكولومبي كارلوس اندرياس ريفاس قادما من السالمية وكذلك 5 صفقات محلية وهم لاعب القادسية السابق محمد الفهد وزملاؤه عبدالله العتيبي ومحمد جمال ومبارك سعيد من كاظمة وحسين غملوش من الفحيحيل، مختتما: «لدينا ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين وتسجيل بداية جيدة في المباراة الأولى أمام الفحيحيل».