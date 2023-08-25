ناصر العنزي

حفلت مباراة وكاظمة بالإثارة والندية وشهدت ستة أهداف بالتناصف، حيث انتهت متعادلة 3-3 في أول مباراة لهما في دوري زين الممتاز في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي النصر وبذلك أودع كل فريق نقطة في رصيده.



ولم يحافظ النصر على تقدمه بعدما انهى الشوط الأول لمصلحته 2-1 وقبل نهاية الشوط الثاني أدرك ناصر فرج هدف التعادل الثالث لفريقه بعدما كان العنابي هو الطرف الأفضل وكان قريبا من الفوز بقيادة مدربه ظاهر العدواني غير أن أخطاء دفاعية فردية أخرجته متعادلا ، كما يسجل للاعبي كاظمة القتالية حتى آخر دقيقة ورفض الخروج خاسرا.



وقد أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وجاءت قراراته سليمة.