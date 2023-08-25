سلم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب نفسه طواعية للسلطات في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وستؤخذ بصمات ترامب، وربّما تُلتقط له للمرة الأولى في حياته صور جنائية، قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف دولار، وذلك في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.



وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، عاصمة الولاية، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، إنه "يوم حزين آخر في أميركا".



وأضاف: " أحاكم لأنني تحلّيت بالشجاعة، للتشكيك بانتخابات مزورة ومسروقة".