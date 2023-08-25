خفضت هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية سقف الأسعار، لتعكس مزيدا من التراجع في أسعار الجملة للكهرباء والغاز.

وبحسب قرار "أوفجيم" الصادر الجمعة، يمكن للأسر البالغ عددها 29 مليون أسرة في إنجلترا وويلز واسكتلندا، أن تدفع ما متوسطه 1923 إسترلينيًّا (2423 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من أكتوبر القادم، ما يجعل فاتورة الطاقة -وفقًا لتعريفة الوقود المزدوج- أقل من ألفي إسترليني للمرة الأولى منذ 18 شهرًا.

وقالت الهيئة التنظيمية، إن الانخفاض بنسبة 7.3% يوفر للأسر ما متوسطه 151 إسترلينيًّا عن السعر الحالي البالغ 2074 إسترلينيًّا، حسبما نقلت "الجارديان".

وأضافت "أوفجيم" أن السعر الجديد يعكس المزيد من الانخفاضات في أسعار الطاقة بالجملة مع استقرار السوق وعودة الموردين إلى وضع مالي أكثر صحة بعد أربع سنوات من الخسائر.

ويشترط للاستفادة من تعريفة الوقود المزدوج، الحصول على الغاز والكهرباء من نفس مورد الطاقة، حيث يلتزم بالحد الأقصى للسعر، الذي يمكن للموردين فرضه على المستهلكين.