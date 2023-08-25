أصبح العائد على الكاش، الذي يعرف بأنه سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة الأمريكية على السندات لأجل 3 أشهر، أعلى من عائد الأسهم ضمن مؤشر "إس آند بي 500".

ويأتي ذلك بعدما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي الاستجابة لارتفاع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة، ما شكل ضغطًا على سوق الأسهم، بحسب تقرير لـ"ياهو فايننس".

ارتفع عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500" ليصل إلى 5.8% في منتصف أكتوبر، في نفس الوقت تقريبًا الذي بلغ فيه أدنى مستويات السوق الهابط للمؤشر بالقرب من 3500 نقطة.

لكن مع ارتفاع المؤشر بأكثر من 20% من هذه المستويات المنخفضة وهبوط أرباح الشركات في نفس الوقت، تضاءل عائد أرباح المؤشر إلى نحو 4.7%.

ومع ذلك، فإن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، أدى إلى ارتفاع العائدات عبر منحنى سندات الخزانة.

وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر نحو 5.5%، ما جعل حيازة النقد قادرة على المنافسة مع سوق الأسهم للمرة الأولى 22 عامًا.







