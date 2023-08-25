قالت منظمة التجارة العالمية الخميس إن تجارة السلع العالمية ارتفعت بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران وسط طلب قوي على السيارات، ولكنها عبرت رغم ذلك عن شكوكها في تحقيق تعاف مستدام.

وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو/أيار من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق في ظل ظهور "إشارات على تحول".

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، فإن "المزيد من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودا طالما ظلت طلبيات الصادرات ضعيفة".

ويتألف مقياس تجارة السلع الخاص بمنظمة التجارة العالمية من بيانات مجمعة وصُمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.

