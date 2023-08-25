نفى الكرملين الجمعة الادعاءات بأنه أمر باغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي يرجح مقتله الأربعاء في حادث تحطم طائرة بعد شهرين من تمرده على قيادة الجيش الروسي، ووصفها بأنها «كذب محض».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي «هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين... كل هذا كذب محض».

وفي السياق ذاته، كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمته بشأن تحطم الطائرة الذي قضى فيه زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين وأعضاء كبار آخرين في المجموعة المسلحة.

في تصريحات متلفزة، قدم بوتين «تعازيه الصادقة لأسر جميع الضحايا»، واصفا الحادث بأنه «مأساة». إضافة إلى بريغوجين، قضى في تحطم الطائرة الأشخاص التسعة الآخرون الذين كانوا على متنها.

وتصريحات بوتين هي أول تأكيد رسمي لمقتل قائد فاغنر.