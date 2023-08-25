شكل المجلس العسكري في النيجر، والذي انتزع مقاليد السلطة إثر انقلاب عسكري في 26 يوليو، تحالفا عسكريا مع دولتي بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، اللتين استولى حكامهما على السلطة من خلال انقلابين.

وأدلى وزراء خارجية الدول الثلاث بإعلان مشترك الخميس في نيامي، عاصمة النيجر.

ويتيح الاتفاق لمالي وبوركسنا فاسو تقديم المساعدة العسكرية للنيجر حال أي تدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «ايكواس» ضد الانقلابيين هناك. يشار إلى أن هناك اتفاقات مماثلة بالفعل بين بوركينا فاسو ومالي.

وشكلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قوة احتياطية عقب انقلاب النيجر، وهددت باللجوء للعنف ما لم تتم إعادة تنصيب الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، وإعادة النظام الدستوري.

وعقدت «إيكواس» محادثات مع المجلس العسكري في النيجر مطلع الأسبوع الجاري.

ويدعو الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس، الدول الثلاث، إلى اتخاذ إجراء مشترك ضد المجموعات الإرهابية النشطة في دولهم وتأمين حدودهم.

يشار إلى أن النيجر كانت تعتبر في عهد بازوم أحد آخر الشركاء الاستراتيجيين للغرب في مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.