ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران بدأت الجمعة تدريبات لاختبار قدراتها على خوض «حرب إلكترونية» في مواجهة طائرات مسيرة ومقاتلة وطائرات هيليكوبتر تحاكي طائرات العدو.

وأضاف التلفزيون أن وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية، وكذلك الدفاعات الجوية شاركت في التدريبات في المنطقة الوسطى الصحراوية إلى حد كبير في ايران.

وقال إن التدريبات شملت أجهزة رادار وطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة بعضها مسيرة ومركبات جوية متناهية الصغر ومعدات عسكرية أخرى جميعها محلية الصنع.

ونقل تلفزيون برس تي.في الذي يبث باللغة الإنجليزية وتديره الدولة عن حبيب الله سياري نائب رئيس إدارة التنسيق في الجيش الإيراني «يمتلك الجيش البنية التحتية المناسبة، وقد حققنا نتائج إيجابية في مواجهة التهديدات المعاصرة والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية في هذه الساحة الحساسة والمعقدة».