دخلت الاحتجاجات في السويداء اسبوعها الثاني وامتدت الى درعا المجاورة جنوبا حتى الرقة شرقا وحلب وادلب شمالا.

وخرجت أولى المظاهرات منذ ساعات الصباح الباكرة في مدينة السويداء، إذ توافد الآلاف من أبناء المدينة والبلدات المجاورة إلى ساحة الكرامة للمشاركة في مظاهرة مركزية. ولفت ان المتظاهرين في السويداء حملوا العليين السوريين، العلم الحالي ذي الالوان الاحمر والابيض والاسود والنجمتين الخضراوين، والعلم السابق، علم الاستقلال، الذي يرفعه المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات قبل اكثر من عقد، ويتكون من الالوان الاخضر والابيض والأسود والنجوم الحمراء الثلاث، الى جانب العلم ذي الألوان الخمسة الخاص بالطائفة الدرزية، بحسب شبكة «السويداء 24». ونادى المحتجون خلال المظاهرة بالحرية وجددوا الهتافات التي كان يطلقها المتظاهرون في بداية الاحتجاجات قبل نحو 12 عاما، وسط حضور لافت لرجال الدين.

وتزامنت مظاهرة المدينة مع أخرى نظمت في بلدة القريا أمام ضريح سلطان باشا الأطرش.

وفي درعا القريبة، خرجت عدة مظاهرات يوم الجمعة، وقال موقع «تجمع أحرار حوران» إن المحافظة سجلت 8 نقاط تظاهر، كان أبرزها في نوى والحراك وبصرى الشام وجاسم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: «سنعيد سيرتها الأولى»، و«مهد الثورة رحبت وترحب وسترحب بأي ملتحق بالثورة».

وتزامنا مع مظاهرات الجنوب، خرج المئات من أبناء حلب وإدلب والرقة ودير الزور في مظاهرات تضامنيا.

وخرج عشرات المتظاهرين في اعزاز وعفرين ومارع بريف حلب.

كذلك خرجت مظاهرات في مناطق متفرقة بالرقة، إذ سجل خروج المتظاهرين في مدن الرقة والطبقة وتل أبيض، تضامن خلالها المشاركون مع الحراك في السويداء.