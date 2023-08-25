كانت الثروة الحيوانية واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بسنوات الحرب، إذ تراجع عدد قطيع الحيوانات الحلوب خلال الفترة من 2011 إلى 2021 بنسب متفاوتة لكل نوع، فانخفض عدد رؤوس قطيع الأبقار بنسبة 25%، والماعز 17% والأغنام 7%، أما بالنسبة للتغيرات التي طرأت على رؤوس قطيع الحيوانات الزراعية كانت متفاوتة، حيث احتل قطيع الحمير النسبة الأكثر تراجعا بنحو 48%، أما الخيول العربية الأصيلة تراجع عددها 36% لكن لم تخسر سورية أي سلالة بالكامل منها.

وشكلت الثروة الحيوانية تشكل مصدرا أساسيا داعما للاقتصاد الوطني وتمثل إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد.

وتعتبر الأغنام في سورية من أفضل سلالات الأغنام التي تربى في المنطقة (أغنام العواس) وتتميز بقدرتها الفائقة على تحمل الحرارة والجفاف والترحال وهي تقدم اللحم، والحليب، والصوف، لكن عدد القطيع تراجع بحسب المكتب المركزي للإحصاء في سورية، من 18.1 مليون رأس عام 2011، إلى 13.7 مليون رأس عام 2015 وذلك بنسبة بلغت 24%، نتيجة الحرب التي أدت إلى سرقة وموت وتهريب قسم كبير من القطيع إلى الدول المجاورة، إضافة إلى ذلك، لم تساعد الحرب العاملين في إحصاء القطاع في ضبط الأعداد بشكل دقيق.

وخلال عامي 2016 و2017 شهد قطيع الأغنام زيادة طفيفة ليصل إلى 13.8 مليون رأس لكل منهما، ثم ارتفع العدد إلى 14.5 مليون رأس في عام 2019، ثم إلى 16.8 مليون رأس في عام 2021، ويعود ذلك لاستقرار مناطق البادية في محافظات حماة وحمص وريف دمشق وحلب والتي تعد مناطق رئيسية لتربية الأغنام، إضافة إلى ذلك، عودة الإحصاءات الرسمية إلى المناطق التي استعادت حكومة دمشق السيطرة عليها وبالتالي إحصاء العدد الحقيقي للقطيع.

وبالنسبة لقطيع الماعز، يربى في سورية نوعان من الماعز (الجبلي والشامي)، وكلاهما تأثر عدده في البلاد خلال الحرب، حيث تراجع عدد رؤوس الماعز من 2.3 مليون رأس تقريبا في عام 2011، إلى 1.8 مليون رأس في عام 2018، ثم حصلت زيادة طفيفة على عدد رؤوس القطيع في عام 2021 ليصل إلى 1.9 مليون رأس.

أما بالنسبة لقطيع الأبقار، يوجد في سورية ثلاث سلالات رئيسية وهي: الشامية، والأجنبية، والمحلية، ويعد قطيع الأبقار من أكثر قطعان الثروة الحيوانية الحلابة خسارة حيث تراجع عدد القطيع بشكل كبير خلال الحرب، فكان مسجل لدى سورية عام 2011 أكثر من 1.15 مليون رأس، ثم انخفض العدد إلى 767 ألف رأس في عام 2018 وذلك بخسارة كبيرة بلغت نسبتها 33.7%.

ويعود سبب ذلك للسرقات والذبح العشوائي والتهريب خلال الفترة من 2013 الى 2017، وتدمير العديد من مؤسسات «المباقر» المنتشرة في العديد من المحافظات، أضف إلى ذلك أيضا، عدم وجود إحصاءات دقيقة بسبب عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الإحصاء الشامل الوصول خلال تلك الفترة إلى مناطق تربية القطيع، وفي عام 2021 ارتفع عدد قطيع الأبقار في البلاد ليصل إلى 872 ألف رأس.

ويتضح مما سبق أن قطيع الأبقار كان من أكثر القطعان تأثرا خلال الحرب فقد بلغت نسبة تراجع القطيع خلال الفترة من 2011 إلى 2021 نحو 25%، ثم تلاه قطيع الماعز وذلك بنسبة 17% تقريبا، وأخيرا كان قطيع الأغنام وذلك بنسبة 7%، من بين القطعان الحلابة.