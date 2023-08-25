عبدالعزيز الفضلي



أخطرت وزارة التربية عددا من العاملين الاداريين في قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية ممن امضوا 34 عاما في الخدمة بموعد احالتهم للتقاعد وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.



ودعا وكيل القطاع الاداري بوزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، القطاعات المعنية بإبلاغ المشمولين بالاحالة للتقاعد وتسليمهم اخطاراتهم حتى يتسنى لهم القيام بالاجراءات اللازمة.



وكانت وزارة التربية قد اصدرت قرارا بإحالة من أمضى 34 عاما بالخدمة للتقاعد وعددهم يقارب الـ 180 موظفا تشمل الهيئات التعليمية والادارية، حيث حددت موعد الاحالة بالنسبة للمعلمين مع نهاية العام الدراسي الماضي، بينما الاداريون ومنهم مديرو ادارات ومسؤولون سيستمرون في العمل حتى آخر يوم من العام الميلادي الحالي.