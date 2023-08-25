أعلن، أمس، في بيروت عن وفاة ناشر صحيفة "السفير" الزميل طلال سلمان عن عمر يناهز الـ85 عاماً، في مستشفى الجامعة لأمريكية بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل أصيب بوباء "كورونا" واستمر يعاني منذ انتشاره نتيجة التهاب الرئتين، وقد ادخل المستشفى اكثر من مرة حتى وافته المنية وهو في غرفة العناية الفائقة بمستشفى الجامعة الأمريكية .

وفي نبذة عن صاحب "السفير" التي كانت تعمل تحت شعار "جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان"، و"صوت الذين لا صوت لهم"، هو من مواليد بلدة شمسطار البقاعية عام 1938، وتزوج عام 1967 من عفاف محمود الأسعد، من بلدة الزرارية في جنوب لبنان، ولهما: هنادي، ربيعة، أحمد، وعلي.

يصف طلال سلمان خطواته على الطريق إلى الصحافة بمقدار ما يصف حال الصحافة اللبنانية وتطور مسيرتها لتصير "صحافة العرب الحديثة".

أما مسيرته فمسيرة شاقة، بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لـ "واحد من متخرجي بيروت عاصمة العروبة"، كما يصف نفسه في سيرته، استهلها مُصححا في جريدة "النضال"، فمخبرا صحافيا في جريدة "الشرق"، ثم محرّرا فسكرتيراً للتحرير في مجلة "الحوادث"، ومن ثم مديرا للتحرير في مجلة "الأحد".

وفي العام 1962 عمل مديرا لتحرير مجلة "الصياد" ومحرّرا في مجلة "الحرية"، حتى تفرّغ لإصدار "السفير" في 26 مارس 1974.

وكان الراحل عضوا في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015. واشتهر أيضا بحواراته مع غالبية الرؤساء والقادة والمسؤولين العرب.

وقدنعاه عدد كبير من الزملاء: "عاصر فصولاً صعبة في المهنة وفي محن الوطن".