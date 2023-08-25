قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده توازن علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين.



جاء ذلك خلال إلقاء رئيس الوزراء القطري محاضرة في سنغافورة، حيث أدلى بتصريحاته ردا على سؤال حول موازنة قطر لعلاقتها مع القوتين العالميتين.



وردا على سؤال آخر بشأن تأثير زيادة المبيعات الدفاعية الصينية إلى الشرق الأوسط على علاقات المنطقة الأمنية مع الولايات المتحدة، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «نرحب بأي تعاون مع أي دولة، لكن علاقاتنا مع أي دولة لن تكون على حساب دولة أخرى»، مضيفا أن الدوحة ترتبط بتحالف دفاعي قوي مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».



وقد التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات الآراء حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما اجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مباحثات مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ ووزير الخارجية، حيث ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).