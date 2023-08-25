نددت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالتصريحات العنصرية التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما تظاهر العشرات خارج منزل بن غفير الجمعة رفضا لتصريحاته.



وقالت الخارجية الأميركية في بيان «نندد بقوة التصريحات الاستفزازية للوزير بن غفير عن حرية تنقل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية».



وأضافت الوزارة في بيانها «نندد بكل أشكال الخطاب العنصري: مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما تصدر من أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية ولا تتناسب مع تحقيق تقدم في مراعاة حقوق الإنسان للجميع».



واكد البيان الأميركي أن كلا من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتقدان أن «كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بتدابير متكافئة للحرية والأمن».



كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف.



وأكد الاتحاد، في بيان صحافي صادر عن بعثته في مدينة القدس المحتلة، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل «يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بالطريقة نفسها».



وقال الاتحاد «ان قيم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية».



وذكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وأكد الاتحاد مجددا معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.



ودعا إسرائيل إلى «السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها».



من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها بن غفير.



واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة أن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين.



وطالبت بضرورة وجود ضغط أميركي ودولي حقيقي على بنيامين نتنياهو لإقالة بن غفير، خاصة أن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.



وكان بن غفير قد قال في مقابلة مع القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إن حق الحياة والحركة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق الفلسطينيين في الحركة.



وأضاف بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة كريات أربع اليهودية بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية خلال المقابلة، إن القيود ضرورية لحماية أمن أسرته.



وتابع «حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل أكثر أهمية من حق العرب في التنقل»، مستخدما الاسم العبري للضفة الغربية.



ميدانيا، قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مسيرات مناهضة للاستيطان قام بها فلسطينيون شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مدنيين فلسطينيين شمال الضفة وجنوبها.



من جهة أخرى، وقعت صدامات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.



وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن عناصر الشرطة اعتدت على المصلين خلال توافدهم للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات.