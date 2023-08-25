مبارك الخالدي



سقط القادسية في فخ التعادل مع خيطان "المتطور" في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الأولى لدوري زين الممتاز حيث تقدم لخيطان رودريغو داسيلفا من ضربة جزاء بالدقيقة (48) وتعادل للقادسية محمد الصولة بالدقيقة (58)، وبهذه النتيجة وضع كلا الفريقان نقطة في رصيدهما.



وفشل القادسية في تسجيل بداية جيدة امام جمهوره المتعطش ، فيما تألق خط دفاع خيطان وكانت له اليد الطولى في المباراة.



وقد استحوذ الأصفر على الشوط الاول ولكن دون خطورة حقيقية ولم ينجح التشكيل الهجومي للفريق في الوصول لمرمى الحارس علي فاضل حيث دفع المدرب محمد إبراهيم بخمسة عناصر جديدة في التشكيلة الاساسية وهم: محمد الصولة ويوسف بن سوده ودانييا اجيبولا وسيرجو فيتور ومبارك الفنيني، وفي المقابل أجاد خيطان اغلاق منافذه الدفاعية مع الاعتماد على المرتدات وعلى الحلول الفردية وكاد أن يتحقق مبتغاه من كرة ثابتة نفذها البرازيلي فيكتور وتكفلت العارضة بالتصدي لها (34) وضغط القادسية بعدها بقوة من الأطراف لكن يقظة الحارس فاضل افسدت محاولات المدافع خالد إبراهيم لعرضية راشد الدوسري (41) كما تصدى لتسديدة طلال الانصاري (44).



وفي الشوط الثاني تقدم خيطان بالهدف الاول من ضربة جزاء بعد اعاقه خالد إبراهيم للمهاجم ويلنجتون لم يتردد الحكم عمار أشكناني في احتسابها اذ نفذها البرازيلي رودريغو سيلفا بنجاح في شباك الرشيدي (48) لينشط القادسية بعدها مركزا طلعاته الهجومية نحو العمق الدفاعي لخيطان واهدر بن سوده فرصة سانحة بعد ان اهدى الفنيني عرضية متقنة لكن بن سوده تعامل مع الكرة برعونة (56) وتمكن الصولة من تسجيل هدف التعادل واولى اهدافه مع الأصفر بعد ان تلقى تمريرة في العمق تعامل معها بمهارة واودعها على يسار الحارس فاضل (58) وحاول الأصفر تسجيل هدف آخر بعد دخول بدر المطوع لكن التكتل الدفاعي المميز لخيطان وتألق حارسه فاضل أبطل كل المحاولات لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.