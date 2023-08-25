

ناصر العنزي



قاد المهاجم الجديد المغربي حمزة خابا العربي لفوز ثمين على السالمية مسجلا "هاتريك" ليخرج الأخضر منتصرا "3-2" في المواجهة التي جمعتهما على ستاد جابر الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ، وبذلك أودع العربي أول ثلاث نقاط في رصيده.



وتقدم الأخضر بهدف مبكر عن طريق خابا بضربة رأس خاطفة لم يتمكن الحارس نواف المنصور من صدها (10) ثم عادل النتيجة للسالمية البرازيلي سيبا مستغلا تمريرة متقنة من زميله سيزار وخروج خاطيء من سليمان عبدالغفور (36) وسريعا أعاد المغربي المتألق حمزة فريقه إلى التقدم من جديد بهدف ثان من لمسة جميلة (37).



وظهر الأخضر بقيادة مدربه الألماني توماس برداريتش بحالة هجومية نشطة وهدد مرمى خصمه كثير وسجل هدفين وأضاع مثلهما حيث أحسن الرباعي بدر طارق وعلي خلف ومامادو وحمزة خابا في إدخال كراتهم في درجة الخطورة ، أما السالمية فقد أشرك مدربه الوطني د.محمد المشعان عناصره المحترفة الجديدة في خط الوسط والمقدمة وهم السنغالي أوسينو سيزار والغاني ايساكا والبرازيلي سيبا ولم يكن دفاع السماوي في حالة جيدة حيث كثرت ثغراته واستغلها الخصم جيدا كما اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة وسنحت له فرصة إضافة إلى الهدف لم يحسن سيزار في استثمارها.



وفي الشوط الثاني أجرى كلا المدربين تغييرات وسنحت فرصة ثمينة للمغربي خابا لإضافة هدف ثالث إلا ان كرته ارتدت من القائم (62) ، ثم اغتنم السالمية فرصة ركلة جزاء صحيحة نفذها البرازيلي اليكس ليما باتقان مسحلا هدف التعادل الثاني (68) وعبثا حاول الفريقان خطف هدف ثالث ولم يتمكن اللاعبين من ذلك حتى جاءت اللحظة الحاسمة عندما احتسب الحكم ضربة حزاء صحيحة للعربي تصدى لها بثقة حمزة خابا مسجلا هدف الفوز (94) وسط فرحة جماهيره كبيرة.



وقد أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وأجاد في إدارتها واحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع بالشوط الثاني وأخرج البطاقة الحمراء لمدافع السالمية فهد المجمد (99) لتعديه بالضرب على نجم اللقاء خابا .