أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، حرص الكويت على المشاركة في الفعاليات الدولية كافة والتي من شأنها دعم التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي للدول.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للعيبان مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، عقب مشاركته في قمة (مجموعة بريكس) و(بريكس بلس)التي اختتمت في جنوب أفريقيا أول أمس الخميس.

وأوضح العيبان أنه اجتمع خلال مشاركته في القمة برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا والأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث تركزت المباحثات مع القادة على جملة من القضايا التي توليها الكويت أهمية بالغة وفي "مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة" وذلك في ظل التحديات التي يعيشها العالم من حروب وأزمات متوالية.

وبين أن مشاركة الكويت في القمة تأتي تلبية لدعوة رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا لسمو أمير البلاد مؤكدا دعم الكويت لمثل هذه الفعاليات لاسيما في "ظل المرحلة الحالية التي تشهد بزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".

وقال إن الكويت شاركت في الجلسة العامة المفتوحة تحت عنوان (بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة) بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء في تجمع بريكس إلى جانب مسؤولين من نحو 50 دولة أخرى من أصدقاء (بريكس) بينهم دولة الكويت.

وكانت قمة (بريكس) قد قررت في ختام أعمالها دعوة ست دول جديدة لعضويتها هي السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من يناير المقبل.

وتمثل مجموعة (بريكس) التي تضم خمس دول من بين الأسرع نموا اقتصاديا في العالم وهي جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا إذ تشكل نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 في المئة من سكان العالم وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية.