مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة لـ " الأنباء"، أن حسم اسم القيادي الذي سيتولى منصب وكيل ديوان الخدمة المدنية بالأصالة ،سيتم لاحقا وتحديدا بعد تاريخ 29 الجاري .



وقالت المصادر إن الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي المكلفة ندبا للقيام بأعمال منصب وكيل ديوان الخدمة المدنية، تعمل بأجر مقابل عمل بعد انتهاء مرسوم تعيينها في 23 يوليو الماضي، مشددة على أن توقيعها نافذ ، لافتة إلى أن هناك احتمالين للتعامل في مثل حالتها ، إما التعيين وكيل للديوان بالأصالة ، أو تجديد مرسوم تعيينها وكيلة مساعدة .



من الأهمية ذكر أن القبندي تتولى أيضا مسؤولية قطاع شؤون التوظف وأن رئيس الديوان د. عصام الربيعان اعتمد قرارا باستقلالية القطاع وفصله عن قطاع الشؤون القانونية.