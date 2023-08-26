أصدر المدير العام بالندب في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح موظف صفة الضبطية القضائية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



يمنح الموظف نواف صالح منصور الرشيدي - مفتش أغذية ر.م: 296082101192 صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021.

مادة ثانية



ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.