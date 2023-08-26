علق الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على «الصورة الجنائية» التي التقطت لخصمه السابق دونالد ترامب لدى تسليم نفسه إلى سلطات سجن فولتون بولاية جورجيا وتوقيفه لفترة وجيزة بتهمتي الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 لصالحه.



ولدى سؤال الرئيس أثناء قضائه اجازته في منطقة «بحيرة تاهو» عما اذا كان رأى الصورة الجنائية لترامب ابتسم وأجاب «رأيتها على التلفزيون» وحين سئل عن رأيه فيها قال انه «رجل وسيم».



وكان ترامب عاد لاستخدام حسابه على منصة «اكس» (تويتر سابقا) الجمعة، لأول مرة منذ يناير 2021، ونشر عبره صورته الجنائية التي التقطت له الخميس الماضي، ليصبح أصبح أول رئيس أميركي سابق تلتقط له صورة جنائية.