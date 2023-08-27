أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر أهمية قرار وزارة الداخلية بسداد المخالفات المرورية قبل الخروج من البلاد لجميع الوافدين والخليجيين، لافتا إلى أنه خطوة مستحقة تستوجب الشكر والإشادة لجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والإدارة العامة للمرور وما يبذلونه للحفاظ على النظام العام، معتبرا أن القرار سيحد من الإهمال الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح على الطرقات في البلاد.



وأضاف المطر في تصريح صحافي، أن القرار معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وله انعكاسات إيجابية عدة أهمها الحد من المخالفات المرورية واحترام القانون، لاسيما تنظيم تحصيل المخالفات المرورية المتراكمة لسنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدنانير.



وأوضح أهمية وفعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إعداد أرضية مناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما.



وطالب المقيمين الراغبين في السفر بمراجعة مخالفاتهم المرورية والعمل على تسديدها، خاصة أن بعض المخالفات المرورية لا يمكن تسديدها بالمطار «مثل مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة»، والتي تحتاج إلى مراجعة الى إدارة العامه للتحقيقات، مشددا على الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقا لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.