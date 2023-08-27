عاطف رمضان

طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة مركز فتيات مدينة صباح الأحمد السكنية قطاع D، على ان يكون موعد اغلاق المناقصة 21 سبتمبر 2023.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن من شروط تقدم الشركات لهذه المناقصة ان تكون الشركة نفذت وأنجزت أعمالا مماثلة لأعمال المناقصة في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ التسلم الابتدائي للمشروع، ولن يتم السماح للشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الانجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية بالتقدم لمناقصة جديدة حتى يتم تسوية العقد محل التنفيذ. وأوضحت المصادر ان من شروط التقدم للمناقصة ألا يقل رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن 5 ملايين دينار، وان يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة أعمال المناقصة، وانه نفذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة في الكويت خلال آخر 10 سنوات مشروعا أو مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتها مجتمعة لا تقل عن 5 ملايين دينار وان مشاريع الصيانة او التعاقدات من الباطن غير مقبولة. ولفتت المصادر إلى أن آخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة 7 سبتمبر المقبل.