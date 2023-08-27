سامح عبدالحفيظ



أكد النائب أسامة الزيد ضرورة تبني السلطتين التشريعية والتنفيذية العديد من الأفكار التي تواكب المستقبل والتقدم الذي يحدث في المحيط الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى الاقتراح الذي قدمه حول تأسيس أول مستشفى تعليمي في الكويت يشمل جميع التخصصات الطبية وتكون إدارته وتشغيله تحت مسؤولية مجلس أعلى للتخصصات الطبية.



وقال الزيد في تصريح لـ «الأنباء»، ان المستشفيات التعليمية العالمية تميزت بكونها متطورة تكنولوجيا وتهدف إلى إحداث تأثير عالمي من خلال رعاية المرضى والبحث العلمي على حد سواء، ولما اشتهرت به هذه المستشفيات بعلاج الأمراض النادرة فضلا عن الشائعة، وتميزها بتقديم رعاية وملاحظة تفوق بجودتها المستشفيات غير التعليمية.



وأضاف النائب الزيد: سعيا نحو انتقال الكويت إلى طبيعة أكثر علمية للمعرفة والممارسة الطبية والتقدم العلمي، ونظرا للكفاءات الطبية الوطنية وتاريخ كلية الطب في جامعة الكويت، نطرح هذه الفكرة لتأسيس أول مستشفى تعليمي في البلاد تكون إدارته وتشغيله تحت مسؤولية مجلس أعلى للتخصصات الطبية من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يشتمل على جميع التخصصات الطبية مثل العلاج الطبيعي والصيدلة والمختبرات والتمريض والتغذية والأشعة والسجلات الطبية وغيرها.