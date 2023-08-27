

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن القطاع النفطي سيعيد النظر في عمليات تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة مسبقا لدى شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية لتكون مدرجة مباشرة على منصة «بادر» التابعة لمؤسسة البترول لتوحيد التعامل مع تلك الشركات، فيما لم تحدد المصادر التوجه المرجح في هذا الشأن حتى الآن.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن لجنة تعزيز المحتوى المحلي في القطاع النفطي تدرس إعادة النظر في طلب تأهيل الشركات المحلية المؤهلة مسبقا من قبل القطاع النفطي في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية والمسجلة في الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل تلك الشركات في المنصة الإلكترونية «بادر».

وعزت المصادر عملية إعادة النظر في شأن تلك الشركات إلى وجود بعض الاختلاف في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى شركتي «نفط الكويت» و«البترول الوطنية».