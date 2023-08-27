8.5 مليارات دينار ودائع عملاء جديدة دخلت البنوك خلال الفترة بين يونيو 2022 و2023

20.3 مليار دينار ودائع عملاء «الوطني» بزيادة 7.1%.. و21.5 ملياراً قروضهم وسلفياتهم

حجم ودائع عملاء «بيتك» الأكبر في القطاع عند 22.94 مليار دينار.. بقفزة سنوية 43.4%

نتائج البنوك للنصف الأول تعكس زخم البيئة التشغيلية بالكويت والتوسع بالأنشطة الاقتصادية



علاء مجيد



ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في يونيو 2023، بنسبة 13.33% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية يونيو الماضي نحو 72.09 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 63.61 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، أي برتفاع قيمته 8.48 مليارات دينار.



فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء من البنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت 15.45% على أساس سنوي، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء بنهاية النصف الأول من 2023 نحو 71.85 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 62.23 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، بزيادة قيمتها 9.61 مليارات دينار.



وتعكس نتائج أعمال البنوك الكويتية بالنصف الأول من 2023 استمرار زخم البيئة التشغيلية في الكويت والحاجة إلى مزيد من السيولة لتمويل الاستثمارات والمشروعات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، فبالرغم من رفع أسعار الفائدة، تبقى هناك شهية مفتوحة على الاقتراض، حيث زاد إجمالي القروض بميزانيات البنوك بنهاية يونيو الماضي أكثر من 15% على أساس سنوي.



وقابل ذلك زيادة بإجمالي قيمة ودائع العملاء وإن كان بنسبة أقل للاستفادة من الفائدة المرتفعة وتركزت الزيادة في الودائع الحكومية، وهو ما يبرر عدم لجوء البنوك إلى إصدارات الديون من السندات أو الصكوك بشكل ملحوظ لتمويل الطلب، والمتوقع أن يستمر في حالة استمرار زخم النشاط الاقتصادي وأسعار النفط المرتفعة.



ودائع العملاء



وبالعودة إلى ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الكويتية وثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم، في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 22.94 مليار دينار بنهاية يونيو 2023 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 43.38% مقارنة بـ 16 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.



وفي المرتبة الثانية حل بنك الكويت الوطني بحجم ودائع عملاء يبلغ 20.27 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 7.13% مقارنة بـ 18.92 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2022، فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 6.15 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 8.98% مقارنة بـ 5.64 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.



وجاء بنك برقان في المركز الرابع بمقدار 4.34 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 4.46% مقارنة بـ 4.16 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2022، كما جاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.21 مليارات دينار وبنسبة تراجع 7.78% مقارنة بـ 4.57 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.



كما جاء البنك الأهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.02 مليارات دينار وبانخفاض سنوي بلغ 2.44% مقارنة بـ 4.12 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2022، وفي المرتبة السابعة جاء البنك الأهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.05 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 3.59% مقارنة بـ 3.17 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.



وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.93 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.18% مقارنة بـ 2.66 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2022، وفي المرتبة التاسعة جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء بلغ 2.26 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية بلغت 9.65% مقارنة بـ 2.06 مليار دينار.



وأخيرا جاء بنك الكويت الدولي (KIB) في المركز العاشر بحجم ودائع بلغ 1.88 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 17.55% مقارنة بـ 2.29 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.



قروض وسلفيات العملاء



وجاء البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث قروض وسلفيات العملاء حيث بلغت بنهاية النصف الأول من عام 2023 المنتهية في يونيو الماضي 21.56 مليار دينار وبنسبة نمو 7.08% مقارنة بـ 20.14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.



وفي المركز الثاني، حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 19.11 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 56.46% مقارنة بـ 12.21 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022، وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.09 مليارات دينار وبنسبة نمو 6% مقارنة بـ 5.75 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام 2022.



وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 5.17 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 0.15% مقارنة بـ 5.18 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام 2022، بينما حل البنك الأهلي في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.28 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 18.59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 البالغة 3.61 مليارات دينار.