

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) استمرار إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في سعيها إلى تقديم مختلف الخدمات الرقمية المبتكرة والمتكاملة وتبني أحدث وأجود النظم المصرفية المتبعة على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وقد حققت الإدارة طيفا واسعا من الإنجازات خلال النصف الأول من العام 2023، بما يعزز موقع KIB كمؤسسة مصرفية رائدة في الكويت.



وفي معرض حديثه عن إنجازات KIB خلال النصف الأول من 2023، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «إن البنك يعمل بصورة دائمة على رصد التغيرات المستمرة في سلوك وتفضيلات العملاء من كل الشرائح ويسعى إلى مواكبتها بخدمات مصرفية مميزة تلبي طموحاتهم، وفقا لأسلوب حياتهم، وذلك من أجل توفير تجربة ذكية وغير مسبوقة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة».



وأشار الخريف إلى أن KIB سجل، خلال النصف الأول من العام 2023 نحو 95 مليون عملية مصرفية رقمية أنجزها عملاؤه عبر خدمة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل»، كما تم إجراء 422 ألف عملية من خلال خدمة KIBPay، وهذا يشير إلى زيادة مستوى الإقبال على استخدام قنوات البنك الرقمية بشكل لافت.



وبين أن عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها خلال النصف الأول من العام 2023 ارتفع بنسبة بلغت 198%، وعدد الودائع ارتفع بنسبة بلغت 93%، مبينا أن عدد مستخدمي ميزة الإشعارات المصرفية «Push Notification»، والتي تمكن العملاء من تتبع والاطلاع على تفاصيل عملياتهم المصرفية وحساباتهم من خلال إشعارات تظهر على تطبيق «KIB موبايل»، ارتفع بنحو 1387% مقارنة بالفترة الأولى لإطلاق هذه الميزة.



وفي سعيه المستمر نحو الوصول إلى أكبر عدد من العملاء من كل الشرائح، وضمن خططه الهادفة إلى التوسع والانتشار وتلبية احتياجاتهم بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفية بشكل رقمي، أشار الخريف إلى توافر 125 جهازا للسحب الآلي (ATM) منتشرة في مختلف أنحاء الكويت، مؤكدا تسجيل نحو 430 ألف عملية سحب آلي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو الفائت، إضافة إلى 68 ألف عملية إيداع.