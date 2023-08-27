أعلن البنك الأهلي الكويتي عن بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.



وتأتي زيادة رأس المال بهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشيا مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.



وسيكون الاكتتاب متاحا للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 ولأصحاب حقوق الأولوية، وبإمكان غير المساهمين ممن يرغبون بالاكتتاب في زيادة رأس المال بالإضافة إلى المساهمين الذين يرغبون برفع عدد الأسهم المخصصة لهم، المشاركة في العملية من خلال شراء حقوق أولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 (مشمولا). وستستمر عملية الاكتتاب لمدة 15 يوما تقويميا، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 (مشمولا ومنتهيا عند الساعة 1:00 ظهرا)، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس مضافا إليها علاوة الإصدار 100 فلس).



ويقود عملية الاكتتاب كل من كامكو إنفست، مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وABK Capital، مدير الإصدار المشترك ووكيل للاكتتاب. وسيتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب عبر الإنترنت www.ipo.com.kw والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، على أن تكون نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب متاحة على المواقع الخاصة بالبنك الأهلي الكويتي ووكلاء الاكتتاب.



وتمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 26.7% من رأسمال البنك الأهلي الكويتي المصدر والمدفوع الحالي، والذي سيرتفع بعد الانتهاء من العملية من 187.4 مليون دينار إلى 237.4 مليون دينار، وستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك بحيث سترتفع حقوق المساهمين بقيمة 100 مليون دينار.