أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عن أسماء العملاء الفائزين بالسحب الأول لحملة الصيف لبطاقات «بيتك فيزا»، بعنوان «بطاقتك.. بوابة أحلامك» بالتعاون مع «VISA»، حيث فاز بالسحب الأول الذي أقيم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، كل من: جابر عبدالرضا عامر البلوشي، عبدالله محمد عبدالقادر الهاشمي، صيتة رحيل نهار الخالدي، راشد أحمد سعود اللميع، ونواف عبدالكريم حسين اليحيى.



ويعتبر هذا السحب هو الأول من بين 3 سحوبات لهذه الحملة التي سيتم من خلالها الإعلان عن 15 عميلا للفوز برحلة الأحلام التي تشتمل على:



٭ رحلة ذهاب وعودة على درجة (رجال الأعمال) أو ما يعادلها للرحلات الدولية للوجهة المختارة.



٭ إقامة في فندق (5 نجوم)، أو ما يعادله في المستوى.



٭ اصطحاب مرافق واحد.



٭ الاستقبال والمواصلات من وإلى المطار.



٭ مبلغ نقدي 2.000 دينار لمصروفات السفر.



٭ أنشطة متنوعة خلال فترة الرحلة (متوافرة في بعض الوجهات).



ويتيح «بيتك» الفرصة للفائزين لاختيار ما يناسبهم من الوجهات الـ 9 المتاحة، وهي:



٭ اليابان



٭ الهند (دلهي، جايبور، أودايبور، مومباي).



٭ أميركا والمكسيك وكوبا (نيويورك، كنكون، هافانا، ميامي).



٭ إندونيسيا وسنغافورة وتايلند (بالي، سنغافورة، كاسموي، بانكوك).



٭ المالديف.



٭ إنجلترا (مانشستر، لندن).



٭ جنوب أفريقيا (جوهانسبرغ، حديقة غروجر الوطنية، كيب تاون).



٭ مصر (الاسكندرية، شرم الشيخ).



٭ النمسا وسويسرا (زيوريخ، سان موريتز، جنيف).



وتستمر الحملة حتى يوم 18 سبتمبر المقبل، والفرصة متاحة أمام جميع عملاء «بيتك» حاملي بطاقة «فيزا» السحب الآلي، الائتمانية أو مسبقة الدفع للدخول في السحوبات مقابل كل عملية شرائية تتم بقيمة 1 دينار وأكثر.



ويحصل العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» الائتمانية أو مسبقة الدفع على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من عمليات الشراء المحلية، أو التي تتم عن طريق المواقع الإلكترونية بالدينار الكويتي، بينما يحصل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من العمليات الشرائية التي تتم خارج الكويت، أو التي تتم عن طريق المواقع الإلكترونية بالعملات الأجنبية.



ويخول العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» السحب الآلي للدخول بالسحب من خلال عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع خارج الكويت فقط، أو من خلال المواقع الإلكترونية بالعملات الأجنبية.



ويحرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع «فيزا» والشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.