علق الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على «الصورة الجنائية» التي التقطت لخصمه السابق دونالد ترامب لدى تسليم نفسه إلى سلطات سجن فولتون بولاية جورجيا وتوقيفه لفترة وجيزة بتهمتي الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 لصالحه.



ولدى سؤال الرئيس أثناء قضائه اجازته في منطقة «بحيرة تاهو» عما اذا كان رأى الصورة الجنائية لترامب ابتسم واجاب «رأيتها على التلفزيون» وحين سئل عن رأيه فيها قال انه «رجل وسيم. رجل رائع».



وكان ترامب عاد لاستخدام حسابه على منصة «اكس» (تويتر سابقا) الجمعة، لأول مرة منذ يناير 2021، ونشر عبره صورته الجنائية التي التقطت له الخميس الماضي وكتب فوق الصورة «صورة جنائية - 24 أغسطس 2023» وألحقها بعبارتي «تدخل في الانتخابات» و«لا استسلام».، ليصبح أول رئيس أميركي سابق تلتقط له صورة جنائية لينضم إلى مجموعة مماثلة تاريخية لصور مشاهير.



وفيما يحاول ترامب التكسب سياسيا من «دراما القضايا» المرفوعة ضده وما نشره الصورة الجنائية على حسابه الشخصي في منصة «إكس» لشد عصب انصاره، إلا واحدة من حلقات هذه الدراما، لكن الملياردير الجمهوري لم يفوت الفرصة لتصريف «تكييش» قيمة الصورة نقدا، وسرعان ما بدا فريق جمع التبرعات لحملته الانتخابية، بطرح بضائع تحمل صورته الجنائية وعبارة «لا استسلام» التي ارفقها مع الصورة على منصة «اكس». وامتلأت المتاجر الأميركية بالقمصان والقبعات والاكواب والاعلام التي تحمل الصورة وعبارة «لا استسلام». وقد نشرها ترامب بنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة برابط يدعو مناصريه إلى التبرع لصالح حملته الانتخابية.



وأصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق تدرج الصورة المعروفة باللغة الانكليزية بكلمة «mugshot» في ملفات القضاء الأميركي إلا انه ليس السياسي الأول. فجون إدواردز المرشح للانتخابات التمهيدية الديموقراطي في 2008 أوقف في 2011 للاشتباه باختلاس أموال من حملته لاخفاء خيانته الزوجية قبل أن يدان خلال محاكمته.



أما حاكم ولاية تكساس ريك بيري فقد ظهر بابتسامة عريضة في صورته الجنائية عندما أوقف العام 2014 بشبهة استغلال السلطة واتهامات أسقطت بعد ذلك. وتلازم صورة «الماغشوت» هذه المشاهير الكثر الذين اضطروا إلى الخضوع لها. فقبل دونالد ترامب، مر من هنا آل كابون وجين فوندا وهيو غرانت وغيرهم.



ومن أشهر الصور الجنائية، تلك الملتقطة لنجم كرة القدم الأميركية السابق او جاي سمبسون عندما أوقف للاشتباه بأنه قتل زوجته السابقة وصديقها.



وتواصل الممثلة الأميركية جين فوندا عبر موقعها الالكتروني بيع ملابس وفناجين قهوة تحمل صورتها الجنائية الملتقطة في العام 1970.