بيروت: شيع، أمس، الصحافي اللبناني المعروف طلال سلمان، صاحب جريدة «السفير»، في بلدته البقاعية شمسطار، بمشاركة شعبية وإعلامية واسعة.



وخلال نقل الجثمان من بيروت الى شمسطار أعدت للفقيد محطات استقبال على امتداد القرى البقاعية، ابتداء من الكرك، مرورا بالفرزل وأبلح وقصرنبا وتمنين وبدنايل وبيت شاما والعقيدية وكفردبش، وصولا إلى مسقط رأسه في شمسطار، حيث استقبلته الخيالة على وقع الموسيقى الحزينة، وحمل النعش على الأكتاف، ونثرت النسوة الورود وحبات الأرز على طول الطريق، وأطلق الرصاص تعبيرا عن ألم الفراق، وهذه عادة يتبعها البقاعيون في الأفراح والاتراح.



وما ان عمّ خبر وفاة سلمان حتى بادر كل من عرفه من المسؤولين والسياسيين والنواب والوزراء وقادة الأحزاب الى نعيه وإظهار مواساتهم لأهالي منطقته.



وقد نعاه كل من وزير الإعلام زياد المكاري والوزراء والنواب والرؤساء السابقون اميل لحود وفؤاد السنيورة وتمام سلام وحسان دياب ونقابتي الصحافة والمحررين، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم و«حزب الله».



وظل القارئ يترقب افتتاحيات طلال سلمان بعنوان «على الطريق»، والتي تميزت بالوضوح السياسي وصلابة الموقف. كما يترقبه بحماسة مماثلة في «نسمة»، الشخصية التي ابتدعها في «هوامش» يوم الجمعة (الملحق الثقافي لـ «السفير»)، وهي شخصية ذات دفء وجداني حميم ترسم «بورتريهات» للمسرح السياسي والثقافي والأدبي، وتصور صدق المشاعر الإنسانية وشغفها بالحياة وحماستها لها ولأخلاقيات الذوق الرفيع. ربطته صداقات بطيف واسع من المثقفين والفنانين العرب.



تتميز شخصيته كإعلامي بمزيج من رهافة الوجدان السياسي والصلابة في الموقف، ما عرضه لضغوط متزايدة بلغت أوجها في نجاته في 14 يوليو 1984 من محاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجرا تركت ندوبا في وجهه وصدره.. وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير لمطابع «السفير» في الأول من نوفمبر 1980.



في الرابع من يناير 2017، اختار طلال سلمان بملء إرادته إطفاء شمعة «السفير»، وأراد أن تكون افتتاحية العدد العشرين قبل 43 سنة، هي افتتاحية العدد الأخير «لعلها تكون أطيب تحية وداع»، وجاء فيها «يحق لنا أن نلتقط أنفاسنا لنقول ببساطة وباختصار وبصدق: شكرا». ومنذ يناير 2017، حتى العام 2022، ظل طلال سلمان مواظبا على كتابة «على الطريق» في الموقع الذي حمل وما يزال اسمه: طلال سلمان (https://talalsalman.com)



هذا الموقع كان أيضا منبرا أطل من خلاله عدد كبير من أصدقاء «السفير» وطلال سلمان، من لبنان والعالم العربي، وسيستمر كذلك.