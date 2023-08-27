أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي أن الوجود العسكري الأميركي في سورية يعد متواضعا، من ناحية أعداد الجنود ونقاط انتشارهم.



ونفى ميلي في لقاء تلفزيون مع قناة «المملكة» الأردنية، وجود رغبة لدى بلاده في توسيع وجودها في سورية، محذرا في الوقت نفسه من أنه في حال انسحاب القوات الأميركية من سورية، يمكن أن يعود تنظيم «داعش» من جديد. وقال: «مازال هناك مقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي في مجموعات صغيرة في أنحاء سورية والعراق، ومازالوا يشكلون تهديدا».



وأضاف: إذا قررت القوات الأميركية الانسحاب انسحابا مفاجئا من سورية والعراق، فإنه يمكن لهذه المجموعات الصغيرة أن تعيد تشكيل نفسها. ووصف ميلي حجم القوات الأميركية في سورية بـ «المتواضع»، نافيا رغبة الولايات المتحدة في التوسع في البلاد، مشيرا إلى أن «أميركا احتفظت بعدد ثابت من القوات في سورية».



وعن احتمال مغادرة القوات الأميركية لسورية، بعد انتهاء وجود «داعش»، قال رئيس الأركان الأميركي: هذا قرار سياسي تتخذه القيادة السياسية ويتخذه الرئيس الأميركي والحكومة الأميركية.



وشهدت المناطق التي تنتشر فيها القوات الأميركية جنوبي وشرقي سورية، تحركات عسكرية أميركية لافتة، تمثلت في زيارات مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، ووصول تعزيزات عسكرية وأسلحة جديدة، وأبرزها منظومة صواريخ «هيمارس».