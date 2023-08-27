فعاليات مميزة في الملاعب وجوائز قيمة للجماهير على وسائل التواصل

مسابقة «الفانتسي» تعود بإطار محلي لتأخذ الدوري للساحة الرقمية



انطلقت رسميا منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) في نسخته الـ 62 للموسم الرياضي 2023-2024، والذي تعد الشركة من خلاله الجماهير وعشاق الكرة الكويتية بموسم كروي حافل عبر شراكتها الممتدة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وأعلنت الشركة العام الماضي عن رعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد خلال المواسم 2022-2026، والتي تشمل أكبر مسابقتين كرويتين على المستوى المحلي وهما الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) الذي نال لقبه نادي الكويت الرياضي، ودوري الدرجة الأولى الذي نال لقبه نادي الشباب الرياضي، كما تدعم زين تحت مظلة هذه الشراكة «أغلى الكؤوس» كأس سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد، حفظه الله، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



واختتمت زين الموسم الماضي بتنظيمها لحفل مرموق لتقديم جوائز التميز، والذي قامت خلاله بتكريم نخبة من اللاعبين والرياضيين الذين اختارتهم اللجنة الفنية بعد تقديمهم أداء مميزا أضاف التألق للدوري، كسبوا من خلاله حب الجماهير واستحسان الوسط الرياضي المحلي.



وأعلنت منصة شاشا الرقمية مؤخرا عن توصلها لاتفاق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لشراء حقوق نقل مباريات دوري زين للموسم الحالي، بحيث سيتم بث جميع مباريات الدوري مجانا للجمهور عبر المنصة باستخدام أفضل التقنيات التكنولوجية عبر الإنترنت، والتي تتوافر عبر تطبيقات الأجهزة الذكية وتطبيقات أجهزة التلفاز الذكية.



واستمرارا بوعدها لدعم وتشجيع اللاعبين والرياضيين للتألق وتقديم الأداء المتميز، ستقدم زين هذا الموسم جوائزها النقدية التشجيعية لهم وللجماهير التي تفوق 60 ألف دينار، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري الموسم الماضي وإضافة الحماس والمتعة، ولهذا فهي تستمر بهذا الدعم هذا الموسم أيضا، بل وحرصت على إضافة فئات جديدة إليها انطلاقا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتطوير الرياضة المحلية.



وستكون جوائز زين التشجيعية في دوري زين الممتاز هذا الموسم على النحو التالي: 10 الآف دينار جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في كل جولة، و5000 دينار جائزة هداف الموسم، و5000 دينار جائزة الهداف المحلي للموسم، و5000 دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 دينار جائزة أفضل صورة في الموسم، هذا بالإضافة إلى 200 دينار جائزة أفضل لاعب في كل جولة بدوري الدرجة الأولى.



وقام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين وأصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي سيتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناء عليها، وهم: عبدالعزيز حمادة رئيسا للجنة، وحمد العنزي، وأحمد موسى، وحسين حاكم، وحسين المطيري.



وعن خططها للتفاعل مع الجماهير هذا الموسم، أوضحت زين أنها تجهز لعدد من الفعاليات والأنشطة المميزة طوال الموسم، مثل المناطق المخصصة للجماهير (Fans zones)، واستضافة المطاعم والمقاهي وخاصة المشاريع الشبابية الكويتية لتقدم خدماتها للجماهير وتقديم أجواء مميزة لهم، وبالأخص خلال المباريات الكبيرة مثل الديربي والكلاسيكو والنهائيات، كما ستنظم المسابقات وتقدم الجوائز القيمة على المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.



واستمرارا للنجاح المميز الذي حققته الموسم الماضي، أطلقت زين النسخة الجديدة من مسابقة «فانتسي دوري زين» - أول لعبة لكرة قدم «الفانتسي» للدوري الكويتي الممتاز، والتي تقدم للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في نهاية الموسم جوائز نقدية قيمة بإجمالي 10 الآف دينار وسيتم احتساب النقاط ابتداء من الجولة الثالثة بعد إغلاق باب الانتقالات.



وتأتي النسخة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى، والتي شهدت مشاركة الآلاف من المتنافسين من جماهير وعشاق الكرة الكويتية ومتابعي دوري زين الممتاز، وانتهت بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى خلال حفل جوائز التميز الذي نظمته الشركة لتكريم اللاعبين والرياضيين المتميزين الموسم الماضي.



وبإطلاقها لهذه المسابقة، تقوم زين بنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، حيث تعتبر لعبة «الفانتسي» من الألعاب الإلكترونية الشهيرة في الدوريات الأوروبية والعالمية، وتقدمها الشركة للجماهير الكويتية بنكهة محلية خاصة بالدوري المحلي.



وتقدم المسابقة تجربة ممتعة للمشاركين تمكنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع الآخرين لجمع النقاط، بحيث يشتري المشارك 15 لاعبا ليشكل فريقه، وتتفاوت أسعار اللاعبين والنقاط التي يسجلونها في اللعبة حسب أدائهم الفعلي في الدوري الكويتي الممتاز، وهي تعتمد على حدس المشارك ودقة توقعه لأداء اللاعبين في الدوري.



ويتم إعطاء كل متسابق ميزانية قدرها 100 مليون دينار لشراء لاعبيه وتشكيل فريقه الخاص، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية في دوري زين، وتتواجد اللعبة عن طريق الموقع الإلكتروني dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية Dawri Zain عبر متجر App Store ومتجر Google Play.



وكبادرة منها لتحمس الجميع على المشاركة والتنافس فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، وضعت زين جوائز نقدية قيمة للفائزين بمسابقة الفانتسي بإجمالي 10 الآف دينار وستقدمها للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أصحاب النقاط الأعلى بين جميع اللاعبين في نهاية الموسم كالتالي: جائزة المركز الأول 5 آلاف دينار وجائزة المركز الثاني 3500 دينار، وجائزة المركز الثالث 1500 دينار.