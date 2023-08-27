عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قال مدرب القادسية محمد إبراهيم بعد التعادل مع خيطان 1-1 إن «الأصفر» خسر نقطتين، وهذا هو حال كرة الكرة فنحن بحثنا عن الأداء والنتيجة وأضعنا فرصا كثيرة وحاولنا العودة بعد التأخر بهدف وتمكنا من ذلك لكننا لم نحقق الانتصار، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة الذي يصل إلى 50 درجة لن يكون عذرا لأنه على الجميع وليس القادسية وحده.

وأضاف أن «الأصفر» دائما سيكون منافسا وإن لم يكن كذلك فلا يكون القادسية الذي نعرفه، مبينا أنه غير راض عن النتيجة والأداء بشكل عام. من جانبه، اعتبر مدرب خيطان إبراهيم عبيد أن الخروج بنقطة التعادل من أمام القادسية تعد ثمينة، لاسيما وأن المنافس من الطامحين للحصول على اللقب.

وأشار إلى ان نتيجة المباراة الأولى دائما ما تكون محفزة لباقي المباريات، ونأمل أن نحافظ على تركيزنا في المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، مبينا أن المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ كان بإمكاننا الفوز ونفس الأمر ينسحب على القادسية، ولكن تألق خط دفاعنا وحارس مرمانا علي فاضل بتصديه لفرصتين خطيرتين ساهم في خروجنا بنقطة التعادل.



وقال عبيد إنه لم يعمد لإضاعة الوقت واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع ولا توجد لدينا مشكلة في حال وضع 15 دقيقة، وبشكل عام حرارة الأجواء أثرت على اللاعبين.