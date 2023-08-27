وصل إلى البلاد وفد منتخب الكويت تحت 19 سنة للكرة الطائرة قادما من جدة بعد مشاركته في بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 19 سنة التي اختتمت امس الأول وحصل فيها على المركز الثالث بينما توج باللقب المنتخب البحريني على حساب نظيره السعودي.



وكان في استقبال الوفد في مطار الكويت نائب رئيس الاتحاد ناصر العويد وأمين السر العام عبدالله الغرير وقدموا مكافأة مالية للاعبين والجهازين الفني والإداري، كما هنأ العويد لاعبي المنتخب وجهازه الفني والإداري، متمنيا تحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلا للكرة الطائرة الكويتية.



بدوره، أكد الغرير أن البطولة بداية لعودة الكرة الطائرة الكويتية لمنصات التتويج وأن الاتحاد سيسعى دائما لتوفيق جميع الإمكانات المتاحة لإعداد وتهيئة المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة.