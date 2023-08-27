مبارك الخالدي - هادي العنزي



أكد مدرب السالمية د.محمد المشعان أن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام العربي رغم خسارته 2-3، وبما يساعده في المباراة المقبلة بالدوري، مضيفا: «راض عن أداء اللاعبين، وكنا الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وتمكنا من خلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، وجاء الهدف الأول للعربي بما يخالف مجريات المباراة، وعدنا سريعا، وتمكنا من بسط أفضلية واضحة».



وأشار المشعان إلى أن الشوط الثاني شهد تغييرا على المستوى التكتيكي لفريقه، مضيفا: حرصنا على إجراء تغييرات جوهرية في «الرسم التكتيكي» للفريق، لكن لم نترجم أفضليتنا إلى أهداف، وعندما تواجه فريق يعرف جيدا كيفية تحقيق ما يريد من أقصر الطرق، فإن فوزه في المباراة أمر وارد، وأعتقد أن العربي «سرق» النتيجة قبل نهاية المباراة، لافتا الى أن التفاصيل الصغيرة، وحرارة الطقس لن تكون عذرا للخسارة.



بدوره، عبر مدرب العربي الألماني توماس برداريش عن سعادته بالفوز على السالمية 3-2، موضحا: «كانت مباراة قوية وصعبة ومضغوطة وأمام خصم صعب وقد تخطينا ذلك بنجاح». وأضاف: «سيمنحنا الفوز الدافع لتحقيق الأفضل في قادم المباريات وتحقيق أهدافنا التي نسعى لها»، مشيدا بجميع اللاعبين على الالتزام بالتعليمات الفنية والروح العالية التي تحلوا بها طوال الشوطين. من جانبه، قال المنسق العام للفريق مشعل العبكل: «ثلاث نقاط مهمة أمام فريق قوي يستحق الاحترام»، مضيفا: «لعبنا مباراة كبيرة فنيا وتكتيكيا رغم حرارة الجو الذي اثر بشكل كبير على الفريقين ليكون الفوز تتويجا لجهود كبيرة من مجلس إدارة النادي بقيادة عبدالعزيز عاشور وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والتعاون بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والذي أثمر هذا الفوز الثمين».